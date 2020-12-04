Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre İstanbul'un Silivri ilçesindeki 172 bin metrekarelik alan Maxicells İlaç Sanayii A.Ş.'ye 'münferit yatırım yeri' olarak tahsis edildi. 10 milyon TL sermayeli şirket, iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a ait.

Karar Resmi Gazete'de şöyle yayımlandı:

"İstanbul ili, Silivri ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alan, Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketine münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmiştir. Söz konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlenmiştir."

2017 YILINDA PROTOKOL İMZALAMIŞTI

Murat Sancak 2017 yılında; SGK, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'la 'plazmadan yerli ilaç üretme tesisi kurmak' için protokol imzalamıştı. Maxicells tarafından hazırlatılan proje tanıtım dosyasında Silivri'deki araziye inşa edilecek fabrikanın maliyetinin 4.7 milyar TL'yi bulacağı ifade edilmişti.