Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor İstanbul Ekonomi Araştırma şirketinin sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı %47 olurken mevcut iktidarın ekonomik sorunları çözeceğine inananların oranı %40 oldu. İki araştırma sonucu arasındaki %7'lik fark, Erdoğan'ı düşündürüyor.

İstanbul Ekonomi Araştırma Başkanı Can Selçuki, yaptıkları son anketin sonuçlarını Atakan Sönmez'le Satır Arası programında değerlendirdi.

Can Selçuki, ankette öne çıkan en önemli bulgulardan birinin Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin aldığı oy oranı olduğunu söyledi. Daha önceki anketlerde dikkate değer bir oy oranı çıkmayan DEVA Partisi'nin oylarının son ankette yüzde 1.5 çıktığını belirten Selçuki, bunun nedenini ise Babacan'ın medyada görünmeye başlaması ve gösterdiği performanstan kaynaklandığını söyledi.

AK PARTİ, PANDEMİ DÖNEMİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ankete göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oy oranı yüzde 47'de kalıyor. AK Parti'nin oy oranının pandemi döneminde bir miktar yükseldiğini belirten Selçuki, normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte tekrar salgın öncesi döneme gerilediğini söyledi. Selçuki, bunun nedeninin ise insanların sağlık kaygısı azalmaya başlayınca karşılaştıkları ekonomik tablo olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN'I DÜŞÜNDÜREN %7

Seçmenin en önemli sorun konusunda ilk 5 maddenin ekonomik sorunların yer aldığına dikkat çeken İstanbul Ekonomi Araştırma Başkanı Can Selçuki, Cumhur İttifakı'nın oyunun yüzde 47 olmasına rağmen, "Ekonomideki sorunları Erdoğan çözer" diyenlerin oranın sadece yüzde 40 olduğunu belirtti.