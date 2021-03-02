Erdoğan: "Hakim ve savcılar ile kamu görevlileri için 'sosyal medya etik ilkeleri'ni, 'tarafsızlık' anlayışını esas alarak belirliyoruz."
02.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:04
Erdoğan: "Hakim ve savcılar ile kamu görevlileri için 'sosyal medya etik ilkeleri'ni, 'tarafsızlık' anlayışını esas alarak belirliyoruz.
Erdoğan: "Hakim ve savcılar ile kamu görevlileri için 'sosyal medya etik ilkeleri'ni, 'tarafsızlık' anlayışını esas alarak belirliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun