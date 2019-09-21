Son dakika: Erdoğan: TEKNOFEST'e katılım 500 bini aştı, hedef 1 milyon

21.09.2019 11:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, torunu Ahmet Akif Albayrak eşlik etti. Erdoğan ailesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile diğer ilgililer karşıladı. Esat Kabaklı'nın seslerdirdiği "Ez oğlum" şarkısıyla alana giren Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOFEST'te konuşma Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"TEKNOFEST REKOR KIRDI"

Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl TEKNOFEST katılımcı rekoru kırdı. Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.

"MÜTHİŞ BİR TALEPLE KARŞILAŞTIK"

Geçtiğimiz sene TEKNOFEST'te bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğimizi başlatmıştık. Dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı yurda davet etmiştim. Çağrıyı açtığımız ilk günden itibaren müthiş bir taleple karşılaştık. Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. Çalışmalarımızı Türkiye'de sürdürmek istiyoruz dediler. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Araştırma programımıza önümüzdeki yılda devam edeceğimizi müjdelemek isterim.

"PAZAR DEĞİL ÜRETİCİ OLMAK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşılan 2023 Sanayi teknoloji stratejimiz, milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırlandı. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz.2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknoloji ve yenilikçi anlayışımızla yazacağız.

"1 MİLYONA ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ"

17 sene boyunca bilim ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımlarıyla güçlü bir ekosistem inşa ettik. Şu zamana kadar TEKNOFEST'te katılım 500 bini geçti. Bu geçen yılı aşmış anlamına geliyor. Hafta sonu katılımlarıyla beraber 1 milyona ulaşmayı amaçlıyoruz.

"SALDIRILARA RAĞMEN GÜÇLÜ BİR EKONOMİMİZ VAR"

Her şey hayal ile başlar. Hayal ile inanç birleştiğinde ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden, 5 beden küçük gelen gömlekle yaşamamızı istediler. Bize 'siz geri kalmış milletsiniz öyle kalın' dediler. Vesayetle çetin bir mücadeleye girişerek demokrasimizi güçlendirdik. Ekonomimizi rekabete uygun reforme ettik. Yeri geldi partimizi kapatmaya kalktılar. Sokakları karıştırmak için uğraştılar. Biz milletimizle saldırıların hepsini birer birer boşa çıkarmayı başardık.Türkiye bugün eğitimden sağlığa her alanda güçlü alt yapıya sahiptir. Saldırılara rağmen hala güçlü bir şekilde ayakta duran ekonomimiz var. Büyük devlet ve millet olmak aynı zamanda büyük dertlerle, büyük saldırılarla mücadele etmeyi gerektirir.

"DİYARBAKIRLI ANNELER DİMDİK DURUYORSA BİR SEBEBİ VAR"

Türkiye şayet kendisine biçilen az gelişmiş ülke rolünü kabul etmiş olsaydı, şu an yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri olmayacaktı. Ama bu millet tarih boyunca zillet içinde yaşamayı kabul etmemiştir. Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan o analar dimdik duruyorsa bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar. Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmıyoruz. Buradan Kandil'e ve destekçilerine sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok bunlar biliniyor. Bunlar Parlamento'ya kadar sızmış olanlar. Milleti sokağa çağırıp da 53 insanımız öldürenleri unutamayız."