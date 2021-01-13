Erdoğan: "(Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler) Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı."
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Erdoğan: "(Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler) Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı."

13.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:50
Erdoğan:

Erdoğan: "(Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler) Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı.

Erdoğan: "(Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler) Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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