Erdoğan: "(Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler) Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı."
13.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:50
Erdoğan: "(Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler) Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı.
Erdoğan: "(Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler) Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap