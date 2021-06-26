Erdoğan'dan Z kuşağına mesaj: Bu ülke için neler yaptığımızı bilmeniz gerek
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Erdoğan'dan Z kuşağına mesaj: Bu ülke için neler yaptığımızı bilmeniz gerek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Kanal İstanbul'un temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Z kuşağına seslendi. Erdoğan, "19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olanlar bizler neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık. Bunları bilmeniz gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu. Gerçekleştirilen törenle Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı. Böylece Erdoğan'ın 'Çılgın Projesi' için ilk somut adım atıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Z kuşağına da seslendi.

BOĞAZ'DAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi trafiğine dikkat çekerek, "Boğazda hem kuzey, güney, doğu, batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden yoğun gemi trafiği yaşanıyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı türden yük taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizdeki doğal hayat da çok büyük tehlikeye giriyor. Karaya çarpmaları halinde kültürel miras zarar görüyor, yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz." dedi.

Z KUŞAĞINA SESLENDİ: NELER YAPTIĞIMIZI BİLMENİZ GEREK

Z kuşağına da seslenen Erdoğan, "Yaşı ilerlemiş olan İstanbulluların boğazda haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır. Z kuşağı gençlerimize sesleniyorum. Bakınız bütün bu olanlar bitenler 19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olanlar bizler neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık. Bunları bilmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
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