Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Cumhurbaşkanı Erdoğan, hidroelektrik santralleri açılışına videokonferans yöntemiyle katıldı. Açılış konuşmasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez direkt açılışa geçmek isteyince Erdoğan, "Öncelikle müsaade edin de konuşmamızı yapalım" şeklinde çıkıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Projenin açılışında ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuştu. Dönmez konuşması sonrası direkt açılışa geçmek isteyince Erdoğan tepki gösterdi.

"MÜSAADE EDİN DE KONUŞMAMIZI YAPALIM"

Erdoğan, Bakan Dönmez'e "Öncelikle müsaade edin de konuşmamızı yapalım" şeklinde çıkıştı.

Bakan Dönmez ise "Peki efendim" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır.

Salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum. Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Çağrımız karşılıksız kalmadı.

"HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir program yaptığını görüyorum. AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız.

Biz sağlıktan ekonomiye kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük. Sanayide KOBİ'leri ve OSB'leri destekleyerek kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihracatımızın gücünü arttırdık. Bu yıl 120 bin TOKİ konutunu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Yoğun otomobil satışı var.

Güven ortamı enerji yatırımlarımıza da olumlu anlamda yansımıştır. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik. Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz.

Kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Daha önce teknoloji yetersizliği nedeniyle yurtdışına hammadde olarak sattığımız madenleri artık burada işleyerek ihraç ediyoruz.

Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratmaktır. Yerli ve yenilebilir enerjideki her bir puanlık artış cari açığımızın kapanmasına yardım sağlıyor.

"SUYUN GÜCÜNÜ ENERJİYE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Türkiye büyür ve gelişirken enerji ihtiyacı daha da artacaktır. Son 18 yılda devreye aldığımız 68 bin megavat kapasitenin yüzde 55.4'ünü yerli kaynaklar oluşturdu. 52 hidroelektik santralinden bahsediyorum bunların açılışını gerçekleştirirken bu alandaki sağlam yatırımlarımıza yenisini ekliyoruz. Bu kirli enerji değil temiz enerji. Suyun gücünü enerjiye dönüştüreceğiz. Milletimiz adına hayata geçirdiğimiz bu tür yatırımlar gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miraslar olacak.