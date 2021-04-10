Erdoğan'a dert yanan minibüsçüler söz aldı: Cumhurbaşkanımız sorunlarımızla ilgileneceğini söyledi
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Erdoğan'a dert yanan minibüsçüler söz aldı: Cumhurbaşkanımız sorunlarımızla ilgileneceğini söyledi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Erdoğan'a dert yanan minibüsçüler söz aldı: Cumhurbaşkanımız sorunlarımızla ilgileneceğini söyledi

Kısıklı'daki konutundan Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de minibüs durağına uğrayarak, minibüsçülerle sohbet etti. Erdoğan'ın ziyareti hakkında konuşan bir minibüs şoförü "Derdimizi, şikayetimizi anlattık. Yardımcı olacağına söz verdi." dedi. Bir başka şoför ise "Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Nasıl kurtulacağız bilmiyoruz. Cumhurbaşkanımız ilgileneceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bugün kabul edecek. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Tarabya'da bulunan Huber Köşküne geçerken, yol üzerinde bulunan minibüs durağına uğradı. Erdoğan burada bir süre minibüs şoförleri ile sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'a dert yanan minibüsçüler söz aldı: Cumhurbaşkanımız sorunlarımızla ilgileneceğini söyledi

"YARDIMCI OLACAĞINA SÖZ VERDİ"

Erdoğan ile görüşmelerini anlatan minibüs şoförü Veli Satır, "Sıkıntılarımız var. Derdimizi, şikayetimizi anlattık. Yardımcı olacağına söz verdi. Tevfik başkanımızla, toplantıları var yarın. Ona göre biz sıkıntılarımızı yazıp vereceğiz, yardımcı olacağını söyledi." dedi.

Erdoğan'a dert yanan minibüsçüler söz aldı: Cumhurbaşkanımız sorunlarımızla ilgileneceğini söyledi

"NASIL KURTULACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Bir diğer minibüsçü İbrahim Gülsoy, "Biz sözünü bekliyoruz, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Nasıl kurtulacağız bilmiyoruz. Çare arıyoruz. Cumhurbaşkanımız ilgileneceğini söyledi. İnşallah ilgilenir. İlgilenmezse minibüs piyasasını kaldıracaklar. İETT ile rekabet yapamıyoruz, yaptırmıyorlar diye konuştuk. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı sağ olsun" diye konuştu.

Muhsin Acar ise, "Taksi dönüşümünde yardımcı olacağını, ilgileneceğini söyledi. Bu şekilde sözler aldık." şeklinde konuştu.

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