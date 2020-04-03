Erdemoğlu’ndan dev bağış ve istihdam güvencesi Türkiye'nin önemli sanayi gruplarından, bünyesinde Merinos, Dinarsu gibi halı şirketleri ile SASA Polyester A.Ş.'yi barındıran Erdemoğlu Holding'den, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına 3 ayaklı dev destek geldi.

Türkiye'nin önemli sanayi gruplarından, bünyesinde Merinos, Dinarsu gibi halı şirketleri ile SASA Polyester A.Ş.'yi barındıran Erdemoğlu Holding'den, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına 3 ayaklı dev destek geldi. Kaynak: Dunya.com