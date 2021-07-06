Erdemli'ye ÇKA desteği ile 'glamping' tesisi kuruluyor
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Erdemli'ye ÇKA desteği ile 'glamping' tesisi kuruluyor

Erdemli'ye ÇKA desteği ile 'glamping' tesisi kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesi, ÇKA desteği ile son yılların yeni turizm trendi olarak öne çıkmaya başlayan 'glamping' tesisine kavuşuyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesi, ÇKA desteği ile son yılların yeni turizm trendi olarak öne çıkmaya başlayan 'glamping' tesisine kavuşuyor. Doğa içerisinde yüksek konfor ile tatilini geçirmek isteyenlere hitap eden bir tatil seçeneği olarak tanımlanan 'glamping' tesisi için imzalar atıldı.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2021 yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Erdemli Belediyesinin "Erdemli Glamping" projesi protokolü, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger arasında imzalandı.

ÇKA'dan yapılan açıklamaya göre, 18 ay sürecek proje kapsamında, Erdemli bölgesinde çevrenin, biyolojik çeşitliliğin ve kaynakların korunduğu, aynı zamanda yerel halkın ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik gereksinimlerini karşılayacak şekilde sürdürülebilir, yenilikçi bir doğa turizmi konaklama modelinin hayata geçirilmesi ve deniz turizmini geliştirerek bölgenin çekiciliğini artıracak turizm altyapısını destinasyona kazandırmak amacıyla glamping tesisi kurulacak.

Proje ile Erdemli bölgesinde doğa ve deniz turizmini geliştiren, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunduğu alternatif ve yenilikçi bir konaklama türü olan 'glamping'in yanı sıra deniz turizminde bölgenin cazibe merkezi olmasına destek sunacak Su Sporları Merkezinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, bölge turizmi için oldukça önemli olan ve başarı ile tamamlanmış 'OLBA Kültür Yolları Projesi' kapsamında hazırlanan kültür rotalarına yönelik turistik talebin artması, glamping tesisinde oluşturulacak Organik Ürünler Köylü Kadın Üretici Pazarı sayesinde mevcut kooperatifin güçlenmesi de amaçlanıyor. - MERSİN

Erdemli'ye ÇKA desteği ile 'glamping' tesisi kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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