Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, 8 Temmuz'da başlayacak
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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, 8 Temmuz'da başlayacak

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, 8 Temmuz'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes AŞ Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, amiral gemilerinin kış sporları olsa da yaz sporları için de büyük enerji harcadıklarını söyledi.

Uluslararası Bisiklet Federasyonunun takvimine göre, geçen yıl dünyada en çok uluslararası yarışın yapıldığı yerin Erciyes olduğuna dikkati çeken Cıngı, "Bu yıl da pandemiye rağmen çok başarılı bir grafik çizmeye devam ediyoruz. Bisiklet sporu, hem dağ ve şehir otellerinde doluluk oluşturuyor hem de Erciyes ve Kayseri'nin uluslararası alanda markalaşmasına vesile oluyor. Bu bir süreç tabii. Avrupa buna onlarca yıl önce başlamış. Biz çok geç kaldık ama ne kadar hızlı hareket edersek o kadar kardır diye yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Velo Erciyes Direktörü Mustafa Kemal Canfedai ise Erciyes'in son yıllarda rakipleri arasında ön plana çıktığını belirtti.

Erciyes'e gelen antrenör ve sporcuların buradan övgüyle bahsettiğini aktaran Canfedai, "Erciyes, dünyadaki en iyi bisiklet parkurlarına sahip. Sadece parkur ve yol avantajı da bulunmuyor. Birçok özelliğiyle kendisini ön plana çıkarıyor. Altyapı çalışmaları, şehre yakınlığı, dağda konaklama imkanı gibi birçok özelliği, tercih edilmesine büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, bazı sporcular ve antrenörler katıldı.

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na 18 ülkeden 200'e yakın sporcu katılacak. 8 Temmuz'da başlayacak yarışlar, 25 Temmuz'da koşulacak etapla son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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