Erce Kardeşler kimdir? Erce Kardeşler sakatlandı mı, neden yok? Erce Kardeşler kaç yaşında, nereli?

Erce Kardeşler kimdir? sorusunun yanıtı son dakika haberler inin ardından merak ediliyor. Bu sezonki transfer politikasında gençleri önemli bir yere koyan Trabzonspor, son olarak Altınordu forması giyen Erce Kardeşler'in transferi için kulübüyle transfer görüşmelerine başladığını borsaya bildirdi. Hem Trabzonsporlu hem de başka takımı tutan futbolseverler Erce Kardeşler kimdir, Erce Kardeşler nereli ve kaç yaşında? sorularının cevabını araştırıyor. Erce Kardeşler kimdir? Erce Kardeşler sakatlandı mı, neden yok?

ERCE KARDEŞLER KİMDİR?

Erce Kardeşler (d. 14 Mart 1994), Türk kaleci. Süper Lig takımlarından Trabzonspor 'da forma giymektedir. 2021 Ocak ayı itibariyle 26 yaşında bulunmaktadır. 186 cm boyundaki Erce Kardeşler, 2005 senesinde Bursaspor altyapısında başladığı futbol kariyerini bugün Trabzonspor kadrosunda sürdürmektedir.

Erce Kardeşler hangi takımlarda oynadı?

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler, alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Oyak Renault'a (Yeşil Bursa SK) bedelsiz olarak transfer olmuştur. 2013 yılında Türk futbolunun futbolcu fabrikası olan Altınordu'nun dikkatini çeken kaleci Ege temsilcisine transfer olmuştur. Erce Kardeşler bugüne kadar 2 altyapı, 3 profesyonel olmak üzere toplamda 5 takımda futbol oynamıştır. Bugün aktif futbolculuk kariyerini Trabzonspor forması ile sürdürmektedir.

ERCE KARDEŞLER SAKATLANDI MI?

Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi bir kabus daha yaşandı. Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi koruyacak kaleci Erce Kardeşler ısınmada sakatlandı. Erce'nin sağ arka adalesinde çekme meydana geldi. Erce, gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet