Ercan Taner kimdir? Ercan Taner, kaç yaşında, nereli? Ercan Taner biyografisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ercan Taner kimdir? Ercan Taner, kaç yaşında, nereli? Ercan Taner biyografisi

Spor spikeri olarak bilinen Ercan Taner hayatı haberimizde. Taner, Ankara'da doğsa da Boşnak asıllıdır. Babası eski futbol antrenörü Ziya Taner'dir. Gençlik yıllarında futbol oynayan Ercan Taner kaç yaşında?

Ercan Taner kimdir? Ercan Taner, kaç yaşında, nereli? Ercan Taner biyografisi
22.09.2020 07:56 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:00

Ercan Taner, 18 yaşında TRT sınavlarını kazanarak spiker olarak 1983 yılında ekrana gelmeye başladı. Ardından Lig TV'de ve Show TV'de görev aldı. Futbolun yanı sıra boks, basketbol, voleybol, tekvando, binicilik, ritmik jimnastik gibi sporların alatımını da yaptı. İşte, ayrıntılar...

ERCAN TANER KİMDİR?

Taner, 1964 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yugoslav göçmeni bir ailenin üyesi olan Taner'in babası eski futbol antrenörü Ziya Taner'dir. Ercan Taner, gençliğinde futbol oynadı, 1974 yılında 1. lig futbolcusu olamayacağını teknik direktör olan babası Ziya Taner'den öğrendi.

Ercan Taner, 18 yaşında TRT'nin spikerlik sınavlarını kazandı ve 1983 yılında TRT'de spikerliğe başladı. Daha sonra Lig TV'de ve Show TV'de görev aldı. Boks, basketbol, voleybol, tekvando, binicilik, ritmik jimnastik, buz hokeyi ve kayak yarışmalarını da anlatan Taner, 2008 yılında Lig TV'den ayrılarak NTV'nin NTV Spor kanalına transfer oldu ve NTV Spor'da yayınlanan bazı programların sunuculuğunu yürüttü. 1000'in üzerinde maç anlattı.

Ercan Taner, Burçin Taner ile evlidir ve Batuhan Taner (d.7 Temmuz 1990) adında oğlu vardır. 2014 yılında Mert Aydın ile birlikte hazırladıkları, NTV Radyo'da yayınlanan "Ateş Arabaları: 2. Dünya Savaşı ve Futbol" adlı ortak radyo programıyla Sedat Sialında ödülünü almaya hak kazandı.

Kaynak: Haberler.com

İlgili Haberler

Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında? Ezgi Mola nereli? Ezgi Mola sevgilisi kim? Ezgi Mola Tv şovları ve filmleri neler?
Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında? Ezgi Mola nereli? Ezgi Mola sevgilisi kim? Ezgi Mola Tv şovları ve filmleri neler?
Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli? Aytunç Erkin hayatı ve biyografisi!
Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli? Aytunç Erkin hayatı ve biyografisi!
Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi!
Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aytaç Ağırlar Fahriye Evcen
Spor Babel Sörloth Erol Bulut Jimmy Durmaz Sofiane Feghouli
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ercan Taner kimdir? Ercan Taner, kaç yaşında, nereli? Ercan Taner biyografisi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 08:03:13. #1.15#
title