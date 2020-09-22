Ercan Taner kimdir? Ercan Taner, kaç yaşında, nereli? Ercan Taner biyografisi Spor spikeri olarak bilinen Ercan Taner hayatı haberimizde. Taner, Ankara'da doğsa da Boşnak asıllıdır. Babası eski futbol antrenörü Ziya Taner'dir. Gençlik yıllarında futbol oynayan Ercan Taner kaç yaşında?

Ercan Taner, 18 yaşında TRT sınavlarını kazanarak spiker olarak 1983 yılında ekrana gelmeye başladı. Ardından Lig TV'de ve Show TV'de görev aldı. Futbolun yanı sıra boks, basketbol, voleybol, tekvando, binicilik, ritmik jimnastik gibi sporların alatımını da yaptı. İşte, ayrıntılar...

ERCAN TANER KİMDİR?

Taner, 1964 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yugoslav göçmeni bir ailenin üyesi olan Taner'in babası eski futbol antrenörü Ziya Taner'dir. Ercan Taner, gençliğinde futbol oynadı, 1974 yılında 1. lig futbolcusu olamayacağını teknik direktör olan babası Ziya Taner'den öğrendi.

Ercan Taner, 18 yaşında TRT'nin spikerlik sınavlarını kazandı ve 1983 yılında TRT'de spikerliğe başladı. Daha sonra Lig TV'de ve Show TV'de görev aldı. Boks, basketbol, voleybol, tekvando, binicilik, ritmik jimnastik, buz hokeyi ve kayak yarışmalarını da anlatan Taner, 2008 yılında Lig TV'den ayrılarak NTV'nin NTV Spor kanalına transfer oldu ve NTV Spor'da yayınlanan bazı programların sunuculuğunu yürüttü. 1000'in üzerinde maç anlattı.

Ercan Taner, Burçin Taner ile evlidir ve Batuhan Taner (d.7 Temmuz 1990) adında oğlu vardır. 2014 yılında Mert Aydın ile birlikte hazırladıkları, NTV Radyo'da yayınlanan "Ateş Arabaları: 2. Dünya Savaşı ve Futbol" adlı ortak radyo programıyla Sedat Sialında ödülünü almaya hak kazandı.

Kaynak: Haberler.com