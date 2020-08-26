Eran Zahavi kimdir? Eran Zahavi kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boy, kilo kaç?
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Eran Zahavi kimdir? Eran Zahavi kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boy, kilo kaç?

Fenerbahçe transferde atak yapmaya devam ediyor. Yeni transfer hedefinde Eran Zahavi var. İsrailli futbolcu Eran Zahavi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Eran Zahavi kimdir, nereli, kaç yaşında, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç tüm detaylar haberimizde...

Eran Zahavi kimdir? Eran Zahavi kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boy, kilo kaç?
26.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:40

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Eran Zahavi çok merak ediliyor. Gündeme gelen Eran Zahavi kimdir, aslen nereli, hangi takımlarda oynamış, futbolculuk performansı nasıldır, boy ve kilosu kaçtır?

ERAN ZAHAVİ KİMDİR?

Eran Zahavi 25 Temmuz 1987İsrail doğumlu, İsrail milli takımında da forma giyen orta sahada veya forvet mevkisinde oynayan İsrailli profesyonel bir futbolcudur. Bu sıralar ismi Fenerbahçe ile anılmaktadır.

Eran Zahavi doğum tarihi : 25 Temmuz 1987

Eran Zahavi kaç yaşında : 33 yaşında

Eran Zahavi nereli : İsrail (Rişon LeTsiyon)

Eran Zahavi mevkisi ne : Ofansif orta saha veya Forvet

Eran Zahavi boyu kaç : 1,82 metre

Eran Zahavi kilosu kaç : 80 kg

Eran Zahavi forma numarası kaç : 7

Eran Zahavi burcu ne : Aslan

Eran Zahavi, 2013 ve 2014'de olmak üzere 2 defa İsrail'de yılın futbolcusu seçilmiştir. Eran Zahavi; 2013-2014 'de 29 gol, 2014-2015 'de 27 gol ve 2015-2016'da ise 35 gol atarak üst üste 3 sezon İsrail liginde gol kralı olmuştur. Zahavi, İsrail liginde 2014 Aralık ayında üst üste 18 maç gol atarak 60 yıllık kırılmayan rekoru kırmayı başardı. 2017 yılında Çin Süper Ligi'nde yılın MVP'si seçilmiştir. Futbolcu 2010'dan bu yana 52 kez İsrail milli takım forması giymiştir.

ERAN ZAHAVİ FUTBOL KARİYERİ

Eran Zahavi, futbol kariyerine profesyonel olarak 2006 yılında Hapoel Tel Aviv takımında başlamıştır. Burada attığı gollerle adını duyurmuştur. Ardından Palermo'da kısa bir dönem oynamıştır. Daha sonrasında 2012 yılında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına transfer olmuştur. Burada çıktığı 119 maçta 98 gol atmıştır ve birçok başarıya imza atmıştır.

Ardından 2016 yılında Çin'in Guangzhou R&F takımına transfer olmuş ve halen daha burada oynamaktadır. Bu sıralar adı Fenerbahçe ile anılmaktadır. Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberler çıkmıştır.

Eran Zahavi hem ofansif orta saha hem de forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. Her iki ayağını birden kullanan Zahavi'nin güncel piyasa değeri 5.2 milyon Euro'dur.

ERAN ZAHAVİ OYNADIĞI TAKIMLAR VE ATTIĞI GOLLER

2006 - 2011 : "Hapoel Tel Aviv" takımında 94 maçta 27 gol atmıştır.

2007 - 2008 : "Ironi Ramat HaSharon" takımında 45 maçta 9 gol atmıştır.

2011 - 2012 : "Palermo" takımında 23 maçta 2 gol atmıştır.

2012 - 2016 : "Maccabi Tel Aviv" takımında 119 maçta 98 gol atmıştır.

2016 - 2020 : "Guangzhou R&F" takımında 106 maçta 91 gol atmıştır.

2010 - Günümüz : İsrail milli takımında 52 maçta 19 gol atmıştır.

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