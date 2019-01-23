Epcim: Atandığımda Hakkari Belediyesi 156 Milyon 877 Bin TL Borçluydu

HAKKARİ Belediye Başkan Vekili ve AK Parti'nin adayı Cüneyt Epcim, kayyum olarak atandığında Belediyenin 156 milyon 877 bin 370 TL borcu olduğunu söyledi.

Hakkari Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, kentte yapılan hizmetler ve Belediyenin borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür'ün de katıldığı basın toplantısında konuşan Epcim, göreve atandığında Belediyenin 156 milyon 877 bin 370, 48 TL borcu olduğunu söyledi.

Belediyenin şu an 204 milyon 946 bin 23,53 TL borçlu olduğunu kaydeden Epcim, bu borcun 56 milyon 46 bin 14,26 TL'sini ödediklerini belirtti. Epcim şunları kaydetti:

"Hakkari Belediye Başkanlığı'nın 11 Eylül 2016 tarihinden önce, yani eski döneme ait 156 milyon 877 bin 370,48 TL borcu vardı. 11 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atandığımız dönemde hazırlanan 2017- 2018 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yaklaşık 200 milyon TL değerinde devlet desteği ile Hakkari'ye yatırımlar kazandırılmıştır. Yapılan yatırımlara dayalı olarak bu dönemde Belediye 48 milyon 68 bin 653,05 TL kredi ile borçlanmıştır. Eski döneme ait 156 milyon 877 bin 370,48 TL ve 11 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca atandığım döneme ait 48 milyon 68 bin 653,05 TL olmak üzere Hakkari Belediyesi'nde toplamda 204 milyon 946 bin 23,53 TL borçlanma işlemi gerçekleşmiştir. Borçlanma dışında 11 Eylül 2016 dönemi öncesine ait 11 milyon 46 bin 14,26 TL ve 2017- 2018 dönemine ait 45 milyon TL kamu ve piyasa borcuyla birlikte toplamda 56 milyon 46 bin 14,26 TL borç ödemesi yapılmıştır." - Hakkari

Kaynak: DHA