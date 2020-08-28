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Enner Valencia, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

Enner Valencia, resmen Fenerbahçe'de
28.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:07

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Valencia'nın hızına vurgu yapılan bir videonun yer aldığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Enner Valencia." ifadesi kullanıldı.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.

Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.

Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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