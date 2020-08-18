Enner Valencia kimdir? Enner Valencia kaç yaşında, nereli? Enner Valencia golleri
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Enner Valencia kimdir? Enner Valencia kaç yaşında, nereli? Enner Valencia golleri

Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunan Enner Valencia, San Lorenzo Ekvador'da doğdu. Uzun süre Premier Lig'de görev alan spocu, santrfor bölgesinde top koşturuyor. 2005-2008 yılları arasında Caribe Junior takımında alt yapıda yer aldı. Enner Valencia kariyeri...

Enner Valencia kimdir? Enner Valencia kaç yaşında, nereli? Enner Valencia golleri
18.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:27

Enner Valencia, uzun süreEkvador liginde forma giydi. 2010-2013 yıllarında Emelec'de yer aldı ve 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Sağ ayağı kuvvetli futbolcu, 1.77 boyundadır. Enner Valencia biyografisi haberimizde.

Anavatandaki isim: Enner Remberto Valencia Lastra

Doğum tarihi: 4 Kas 1989

Doğum yeri: San Lorenzo Ekvador

Yaş: 30

Boyu: 1,77 m

Uyruk: Ekvador

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: Sağ ayak

Oyuncu danışmanı: Gonzalo Vargas

Güncel kulüp: Tigres UANL

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Enner Remberta Valencia Lastra olan sporcu, 4 Kasım 1989 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev aldı. Santrfor bölgesinde bulunan Enner Valencia, 1.77 boyunda ve sağ ayakla top koşturuyor.

Futbol kariyerine, Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan golcü, uzun yıllar Ekvador liginde forma giymesinin ardından 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi. 2017 yılında Tigres'e transfer oldu, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol attı.

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