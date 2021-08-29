Enis Destan takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, takımının İstanbulspor ile oynayacağı maç için geldiği İstanbul kampından ayrıldı.

Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, takımının İstanbulspor ile oynayacağı maç için geldiği İstanbul kampından ayrıldı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan golcü futbolcu, transfer görüşmeleri yapmak için Avusturya'ya gitti.

Avusturya Ligi ekibi Salzburg, genç futbolcu için 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif etmesi üzerine kulübü Altınordu oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdi. 19 yaşındaki oyuncu bugün takımının kampından ayrılarak transfer görüşmeleri için Avusturya'ya gitti. Almanya ve Avusturya'dan bir çok teklif alan Enis Destan, Salzburg ile anlaşma sağlayamaması durumunda diğer teklifleri değerlendirecek. Avusturya'dan bir takımın daha Destan ile ciddi şekilde ilgilendiği ve resmi teklif yapacağı öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı