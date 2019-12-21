Engelli ve eski hükümlülere hibe çekleri teslim edilecek

21.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:39

Aydın İŞKUR Müdürlüğü tarafından Pazartesi günü düzenlenecek olan Aydın 2. İstihdam Buluşması'nda projeleri kabul edilen 26 engelli ve eski hükümlüye hibe çekleri teslim edilecek.



Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Günümüzde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması için ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Üretim anlayışının, teknolojinin ve insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi nedeniyle hızlı bir değişim geçiren çalışma hayatında değişime ayak uydurmanın yolu, doğru istihdam politikaları oluşturmaktan ve kaynakları doğru bir biçimde kullanmaktan geçmektedir. Engelli ve eski hükümlülerin üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla;



Türkiye İş Kurumu tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteği verilmektedir. Karşılıksız verilen bu desteğin miktarı engelli bireyler için kişi başına 50 bin TL (Tarım ve Hayvancılık 44 bin TL'ye kadar), eski hükümlü bireyler için ise 38 bin 370 TL'dir. Aydın Valiliği'nin himayesinde, İlimizde Haziran/2019 ayında proje hazırlayarak İŞKUR'a sunan ve projeleri kabul edilen 26 engelli ve eski hükümlüye hibe çekleri takdim edilecektir. Söz konusu program kapsamında; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce düzenlenen Aydın 2. Engelli İstihdam Buluşması 23 Aralık 2019 tarihinde SGK İl Müdürlüğü Konferans Salonunda Saat 14.00'da başlayarak saat 15.00'da sona erecektir. Söz konusu buluşmaya kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işverenler, hibe projesi sahipleri ve vatandaşlar katılacaktır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA