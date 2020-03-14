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Uğur Yavuz, Karaman, Spor

Engelli sporcunun azmi

Karaman'da, sağ elinde yüzde 60 engel bulunmasına rağmen başladığı fitness sporunda, engeli olmayan sporcularla yarışan Uğur Yavuz, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

14.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:55
Engelli sporcunun azmi

Karaman'da, sağ elinde yüzde 60 engel bulunmasına rağmen başladığı fitness sporunda, engeli olmayan sporcularla yarışan Uğur Yavuz, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

Kilo kontrolünü dengede tutmak, zinde kalmak ve biraz daha güçlü olmak için fitness sporuna başlayan, Karaman Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışan 28 yaşındaki Yavuz, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca düzenlenen Ankara Bölge Şampiyonası'nda engelli olmayan sporcularla yarıştı.

Bu yarışmada altıncı olmasına rağmen jüri üyeleri, engelli olmayan sporcularla mücadele ettiği için Yavuz'a altın madalya vererek onur ödülüne layık gördü.

Aldığı bu ödülün ardından spora daha sıkı sarılan Yavuz, Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spora başladığında kendisine uygun spor salonu bulamadığı için bazı sıkıntılar yaşadığını aktararak bir süre sonra satın aldığı ekipmanlarla spor yaptığını daha sonra ise uygun bir spor salonunda çalışabildiğini dile getirdi.

Antrenörü Emre Kalenderoğlu ile fikir alışverişinde bulunarak yarışmalara hazırlandığını ifade eden Yavuz, "Uzun zamandır kafamda böyle bir çalışma yoktu. Bir anda cesaretle 'deneyelim' dedik. Hem kendi fiziksel durumum açısından hem de benim gibilere örnek olabilmek açısından yarışmaya hazırlandım. Emre hocam, bana her zaman destek oldu. Çok stresli bir ortamda yarışmaya katıldık. Üzerimize düşeni yaptık. Sonuç ortada aldığımız tepkiler güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmalara katılarak kendisi gibi engelli olan bireylere örnek olmak istediğini açıklayan Yavuz, "Benim gibi fiziksel engeli bulunanlara hiç bir şekilde toplumdan kendilerini soyutlamamasını bir şekilde içlerindeki güzelliği, mücadeleyi bir şekilde açığa çıkarmak bir şekilde hayatın bir yerinden tutmaları gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Kendilerini hiç bir şekilde saklamasınlar"

Yarışmadan önceki herhangi bir sıkıntı ve heyecanının olmadığını söyleyen Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Netice de amacımız madalya ya da ödül almaktan daha çok oraya çıkabilmekti. Kendimizi orada kanıtlayabilmek 'biz de varız' demek için oraya çıktık. Amacımız ne olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğiz demekti. Netice de oraya katıldık. Gayet de güzel sonuçlandı. Daha öncesinde yaşamadığım duyguları yaşadım. Orada bana insanların göstermiş olduğu tepkiler gerçekten onore ediciydi. Bu şekilde bir tepki beklemiyordum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Benim gibi olan birçok insan var. Kendilerini hiçbir şekilde saklamasınlar. Kendilerini hiçbir şekilde küçük görmesinler. Mutlaka mücadele etsinler. Mutlaka bir sporla uğraşsınlar."


Emre Kalenderoğlu ise, fiziksel olarak iyi durumda olduğundan yarışma teklifinde bulunduğu Yavuz'un birçok sporcuya örnek davranış sergilediğinin altını çizerek, "Fiziksel anlamda engeli olan insanların hayattan koparılmaması sadece yönlendirilmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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