"Engelleri kaldırıyor hayatı paylaşıyoruz" projesini Avrupa'ya götürüyor

08.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:26

Malatya öğretmenler, "Engelsiz Okul Sistemi" ve "Engelli öğrenciler için teknolojik öğretim materyalleri" konulu kurslara katılmak amacıyla Avrupa'ya gidecek.



Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Erasmus Programı Okul Eğitim Personel Hareketliliği kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan, ' engelleri kaldırıyor hayati paylaşıyoruz ' isimli projesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Proje Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus genel proje başvurusundan, desteklemeye değer 213 proje içerisinde yer aldı.



"Engelleri kaldırıyor hayatı paylaşıyoruz" projesi ile AB Engelli Strateji 2010-2020 Belgesine dayanan, özelde Malatya Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde genelde ise ülkemizde, engellilerin sosyal hayat, iş ve okul hayatına diğer bireylerle eşit koşullarda erişilebilirliğini sağlamak ve bir farkındalık meydana getirme amaçlanıyor.



Sözü edilen proje için öğretmenlerin önümüzdeki Nisan ve Mayıs aylarında iki grup halinde yurt dışına gidecekleri ifade edildi.



Proje Sorumlusu Fikret Nurettin Kapudere, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının faaliyetleri ile Hayat Boyu Öğrenme Programı hakkında bilgiler vererek, "Erasmus AB'ye üye ve aday ülkelerin eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Projemiz sayesinde, mesleki eğitim ortamlarının öğrenebilir engelli bireylere yönelik olarak hazırlandığı, fiziksel koşulların engellerine göre düzenlendiği atölyeler oluşturmak için; kurum içinde fiziksel ve eğitsel değişimler oluşturabilecek bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Katılımcılarımızın, Avrupa'da alacakları kurs eğitimi ve tecrübesi ile eğitim içeriğinin ve ortamlarının, engelli öğrencilerin işitsel, görsel, ortopedik gibi engellerine yönelik hazırlandığı çoklu ortam yaklaşımları oluşturabilmelerini beklemekteyiz" dedi.



Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Çetinkaya ise, "AB ülkelerinde engelli öğrenciler için oluşturulan teknolojik destek ve uygulamaları yakından görmek ve kendi ülkemize entegre etmek için bu projeyi yürütmek istiyoruz. Projede yer alan katılımcıların kişisel ve mesleki gelişimlerini arttırmaları ve teorik bilgilerini pratiğe dökmeleri hedefindeyiz. Projemiz 12 ay sürecek ve toplam 10 öğretmenimiz yararlanacaktır. Katılımcılarımız Avusturya'da "Engelsiz Okul Sistemi" ve Almanya'da "Engelli öğrenciler için teknolojik öğretim materyalleri" konulu kurslara katılacaktır. Projede, belirlenen çalışma takvimine göre; AB ülkelerindeki engelli eğitimi yaklaşımları ve bilgi teknolojileri kullanımı, aktif öğrenme yöntemleri, dijital materyal tasarlama ve bilişim araçlarının verimli ve etkili kullanımı konularında 9 gün süren yapılandırılmış kurs eğitimi yapılacaktır. "Engelleri Kaldırıyor Hayatı Paylaşıyoruz" projemizle Engellerin Kaldırıldığı Okul olmak temel gayemizdir. Projeden faydalanacak eğitimcilerimizin en yüksek düzeyde bilgi, beceri ve kazanımlar elde etmesi için özveri ile çalışacağımızı belirtir, projelerimizin okulumuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA