Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyondaki aşağıya doğru trendi çok daha güçlü göreceğiz. Aldığımız önlemlerin neticelerini Kasım ve Aralık ayında göreceğiz. Bugün devletin gelir-gider dengesi tarihte olmadığı kadar güçlü" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yaşanan sürecin kendilerine tecrübe kazandırdığını belirten Albayrak, "2018 Eylül ayı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ekonomik krizi. O günkü reflekslerle bugüne baktığımda o krizden bugün yaşanılanlar çok daha direkt bir saldırıya maruz kalan bir Türkiye Cumhuriyeti ülkesi" şeklinde konuştu. Ekim ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın toplumsal psikolojiyi bozmaya yönelik saldırılara karşı tersine döndürecek bir toplumsal eylem planını oluşturduklarını ifade eden Albayrak, "Tepkiyi oluşturduk. Kasım ve Aralık ayında aşağıya trendi çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz. Bugün devletin bilançosu da, kasası da, gelir gider dengesi de tarihinde olmadığı kadar güçlü. Türkiye satın alma gücüne göre 17'nci değil 13'üncü sırada. Uzun dönemli refleks ve planlamalarımız olacak. Bu yeni dönüşüm kaliteli büyümeyi ortaya koyuyor. İhracatta ve ithalatta iyileşmeler görülecek" diye konuştu.

SOĞAN FİYATLARI Soğan fiyatlarıyla ilgili soruya Albayrak, "Eğer soğan bugün 2,5 liradan satılıyorsa yarın 5 liraya çıkıyorsa birileri bunu halkın ekmeğiyle oynamak için yapıyorsa, devlet olarak biz özellikle insicamın bozulmaması için devlet gereğini yapacak" dedi. Varlık Fonu'na ilişkin soruya Albayrak, "Varlık Fonu Türkiye'nin bölgesel finansal bir güç mottosu konusunda yeniden yapılandırıldı. Varlıkların sadece değerinin artırılması değil, varlıkların çok daha kaliteli bir yönetişim anlayışı içerisinde yeniden yapılanma başladı. Bu süreç kapsamında varlık fonunun bilançosunu daha etkin bir şekilde yönetilmesi ve kullanılması açısından sermaye, borçlanma olabilir. Konuma, konjonktüre ve ihtiyaca göre bu kullanılabilir" ifadelerini kullandı. Vergilerle ilgili olarak Abayrak, "Türkiye'de bu yeni dönemde önceliklerinden bir tanesi mali mevzuatın yeni kurulan komiteyle birlikte çok daha detaylı çok daha paydaşlarla etkin verimli çok daha genel anlamda yayılmış dolaylı vergilerin azaltıldığı, dolaysız vergilerin arttırıldığı bir çalışmanın yapılması bir elzemdir" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)