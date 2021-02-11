Enerya'nın Denizli'de doğal gaz abone sayısı 290 bini aştı
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Enerya'nın Denizli'de doğal gaz abone sayısı 290 bini aştı

11.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:57
Enerya'nın Denizli'de doğal gaz abone sayısı 290 bini aştı

Enerya, Denizli'de geçen yıl sonu itibarıyla doğal gazda abone sayısının 290 bin 597'ye ulaştığını bildirdi.

Enerya, Denizli'de geçen yıl sonu itibarıyla doğal gazda abone sayısının 290 bin 597'ye ulaştığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Denizli'de kışın ısınma kaynaklı artan hava kirliliğini azaltmada doğal gazın önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, kömür ve klima gibi ısınma yöntemleriyle kıyaslandığında doğal gazın temiz hava, sağlık ve konforun yanı sıra ev bütçesine de daha fazla katkı sağladığını belirtti.

Denizli'de doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasının özellikle kış aylarında oluşan hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olduğunu kaydeden Kurşunluoğlu, 6 ayda abone sayılarının 10 bin arttığına dikkat çekti.

Kurşunluoğlu, doğal gazın alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla ev ekonomisine yılda ortalama 2 bin 558 lira katkı (yüzde 60) sağladığını vurgulayarak, "Enerya ailesi olarak Anadolu kaplanı olarak nitelendirilen bu şehir için üzerimize düşen vazifeyi 7/24 hizmet vererek sağlamaya çalışıyoruz. Şehir tüketiminde fabrika ve sanayinin doğal gaz tüketim payı yüzde 73. Sanayide doğal gaz kullanımının en büyük avantajı zaman gözetmeksizin yüksek verimlilik ve kalitede üretime hizmet edebilmesidir. Her zaman söylediğimiz gibi doğal gaz demek şehre kazandırılan temiz hava demek. Tüm partnerlerimizle, gerek evde gerekse sanayi kullanımında çevreyi korurken, sürdürülebilir dünyaya da katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerya olarak Denizli'yi doğal gazın konforu ile buluşturmak için ilk çalışmalarına 2006'da başladıklarını anımsatan Kurşunluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel yönetimlerle iş birliği içinde bugün itibarıyla Denizli'de 2 bin 310 kilometre doğal gaz hattımız mevcut. Abone sayımız ise 2020 sonu itibarıyla 290 bin 597. Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle 300 bininci aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Denizli genelinde 8 ilçedeki 97 mahalleye doğal gaz hizmetini götürdük. 2020'de pandemiye rağmen yatırımlarımıza devam ettik ve Denizli'nin Sümer, Hacıeyüplü, Kayalar Mahalleleri ve Serinhisar, Acıpayam, Tavas, Sarayköy ilçe merkezlerinde alt yapı çalışmalarımızı sürdürdük. Tüm bu çalışmalar neticesinde ilçelerimizde yaklaşık 381 kilometre doğal gaz hattına kavuştuk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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