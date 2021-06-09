Enerya, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 mahalleyi doğal gazla buluşturacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enerya, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 mahalleyi doğal gazla buluşturacak

Enerya, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 mahalleyi doğal gazla buluşturacak
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Enerya Enerji, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 88 kilometre şebeke imalatı yapmayı planlıyor.

Enerya Enerji, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 88 kilometre şebeke imalatı yapmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dağıtım ağını genişletmeyi amaçlayan Enerya Enerji, yapılacak şebekeyle 5 mahalleyi daha doğal gazla buluşturacak.

Bu kapsamda, Korkuteli'nin Uzunoluk, Kiremitli, Karşıyaka, Yeni, Aşağıpazar olmak üzere 5 mahallesinde, toplam 11 bin 135 haneye doğal gaz iletilmesi planlanıyor. İlçede, Enerya müşteri hizmetleri ofisi ve acil ekipleri de hizmet sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, Temmuz 2019'da bölgeye doğal gaz getirilmesi sürecinin başladığını ifade etti.

Yıllık 10 milyon metreküp doğal gaz hacmiyle bu yıl ilçede toplam 7 bin aboneye hizmet vermeyi öngördüklerini vurgulayan Tulukcu, "Çok kısa sürede ilçe merkezinin tamamında imalat çalışmalarımızı bitireceğiz. Bu yıl bütün paydaşlarımızla birlikte doğal gaz ateşini Korkuteli'nde yakacağız. Temel önceliğimiz vatandaşlarımızın doğal gaz konforuyla buluşmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Enerya Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Başak Cezar Kutlu ise yaz döneminden başlayarak halka gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını aktararak, doğal gaza geçiş sürecini kolaylaştırmak için çeşitli kampanyaları da hayata geçireceklerini kaydetti.

Antalya'da 1970 kilometre doğal gaz hattı ile toplamda 96 mahalleye doğal gaz ulaştıran Enerya Enerji, bu yıl itibarıyla Antalya'da 150 bin aboneyi doğal gazla buluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı
Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı
Tek domatesten ürettiği tohumlarla 4 dönüm sera kurdu
Tek domatesten ürettiği tohumlarla 4 dönüm sera kurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Enerya, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 mahalleyi doğal gazla buluşturacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:00:52. #1.15#

title