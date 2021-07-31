Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerin fatura ödeme tarihini erteleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerin fatura ödeme tarihini erteleyecek

Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerin fatura ödeme tarihini erteleyecek
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerinin elektrik fatura ödeme tarihlerini 3 ay vade ile erteleme karar aldı.

Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerinin elektrik fatura ödeme tarihlerini 3 ay vade ile erteleme karar aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim, faaliyet bölgeleri olan Adana ve çevresinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören halk için harekete geçti.

Bu kapsamda Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerinin fatura ödeme tarihlerini 3 ay vadeyle erteleyecek. Yangından etkilenen müşteriler şirketin çağrı merkezini arayarak erteleme imkanından yararlanabilecek.

Öte yandan halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Enerjisa Enerji tarafından hazırlanan erzak ve ihtiyaç malzemelerini içeren kolilerinin yer aldığı araçlar, Adana ve Osmaniye'deki ihtiyaç duyulan noktalara ulaştı.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de elektrik arzının devamlılığı adına, yangından zarar gören elektrik hatları ve şebeke unsurları Enerjisa Enerji'nin bölgedeki elektrik dağıtımından sorumlu şirketi Toroslar EDAŞ tarafından onarılıyor.

Enerjisa Üretim ise konaklama ve lojistik destekleriyle birlikte itfaiye ekiplerine ve bölge halkına ekipman, iş makinesi, gıda ve su yardımlarını devreye alırken, yangından zarar gören hayvanlar için de veterinerlik desteklerini sürdürüyor.

Ayrıca Enerjisa Üretim, Adana ve çevresindeki etki bölgesinde bulunan ve yangından zarar gören köylerde, yanan evleri yenileme, yanan bahçelerdeki ürünleri satın alma, yaralı hayvanlara uzun süreli veteriner desteği sağlama, telef olan hayvanlarla ilgili de farklı yardım paketleri sunma gibi konularda projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, faaliyet gösterdiği Toroslar bölgesi ve Adana çevresinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören abonelerinin bu zor günleri atlatmalarına destek olacaklarını ifade etti.

Türkiye açısından stratejik öneme sahip enerji sektöründe kamu hizmeti sunduklarına dikkati çeken Zaimler, şunları kaydetti:

"Bu hizmeti verirken önceliğimiz çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve bölge haklının güvenliğini ön planda tutarken, aynı zamanda müşterilerimizin yaşadığı sıkıntılar karşısında hakkaniyetli ve sorumlu bir duruş sergilemek. Topluluk olarak genlerimize işlemiş bu sorumlu duruşun bir gereği olarak, bu zor günlerde halkımızın yanında olacağız. Hayata geçirdiğimiz destek programları ve uygulamalarla, onların karşı karşıya olduğu sıkıntıların giderilmesine, yaşadıkları acının dinmesine bir nebze de olsa katkıda bulunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ece Erken Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Eda Erdem Metin Oktay Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerin fatura ödeme tarihini erteleyecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 11:36:26. #1.14#

title