Enerjisa Enerji'nin ilk çeyrekteki baz alınan net karı yüzde 48 arttı

Enerjisa Enerji'nin baz alınan net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 522 milyon liraya ulaştı.

Enerjisa Enerji'nin baz alınan net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 522 milyon liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ve yerel piyasalarda yarattığı belirsizliklerin devam etmesine rağmen, Enerjisa Enerji bu yılın ilk çeyreğinde 306 milyon lira şebeke yatırımı gerçekleştirdi.

Yüzde 20'si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji'nin konsolide faaliyet geliri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 1 milyar 628 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, bu yıl başlayan yeni tarife döneminin yatırımları desteklemeye devam ederken hizmet seviyesinde kalite artışını da desteklediğini belirterek, "Bu konular öncelikli olmaya devam edecektir. Aynı zamanda, salgının damga vurmaya devam ettiği 2021'de de elektrik dağıtım ve satış hizmetini tüm bölgelerimize kesintisiz bir şekilde devam ettirmek ve çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlıkları için gereken tedbirleri en iyi şekilde sağlamak için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjisa olarak sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceklerini aktaran Pınar, "Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz Enerji Performans Modeli ile Galatasaray stadyumuna 4,1 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi tesisi kurulum anlaşmamız bu alandaki inisiyatiflerimize bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Baz alınan net kar, faaliyet geliri artış oranını aştı

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Michael Moser ise dördüncü uygulama döneminin ilk çeyreğinde güçlü sonuçlar elde ettiklerini dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Yılın ilk çeyreğinde sağlam bir kar artışı ve nakit akışında önemli bir artış yakaladık. Baz alınan net kar, yüzde 48 büyüyerek ilk çeyrekte 522 milyon liraya ulaştı. Bu şekilde artış oranı faaliyet geliri artış oranının önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda güçlü sonuçlarımız sayesinde finansal net borcun faaliyet gelirine oranı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,9 kat iken, bu yılın ilk çeyreğinde 1,4 kata düştü. Hissedarlarımıza sürdürülebilir temettü ödeme taahhüdümüze uygun şekilde, nisanda hisse başına 0,96 lira brüt temettü ödemesi gerçekleştirdik. Bu geçen seneye göre yüzde 60 artışa denk geliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya