Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'de 9M5138 Kargıcak-Gündüzler Enerji Nakil Hattı, Gaziantep'te 8G4031 Alahacı KÖK-Gaziler Enerji Nakil Hattı ile 9G1682 Tokdemir KÖK-Tokaçlı Enerji Nakil Hattı, Hatay'da 9H3131 Üçtepe-Davutpaşa Enerji Nakil Hattı, Osmaniye'de 8Q6805 Cevdetiye DM-Aslantaş DM Enerji Nakil Hattı ve Zonguldak'ta Ören DM-Subaşı KÖK Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla pilon, kök binası ve trafo binası yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Mihmandar-İncirlik-Ceyhan-1 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında da Adana sınırlarında yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu