Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir"
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 'Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğu ifade edilerek bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğu ifade edilerek bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğuna dikkat çekilerek, "Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir.

12 Ağustos saat 08.00 itibariyle kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29 bin 674'tir. Bunlardan 101 trafo ve 9 bin 261 aboneye güvenlik nedeniyle tedbir amaçlı enerji verilememektedir" denildi.

İlgili dağıtım şirketlerinin ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekiplerinin, selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik verilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Sel bölgelerindeki gelişmeler hem AFAD'da kurulan Acil Durum Merkezi'nden hem de afet bölgesinde bulunan Bakanlığımıza bağlı ekipler tarafından anbean takip edilmektedir. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" açıklaması yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir" - Haberler Ekonomi
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