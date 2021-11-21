Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Atun ile görüştü

KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun'un konuşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Bakanlar Dönmez ve Atun, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.