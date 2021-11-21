Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Atun ile görüştü - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Atun ile görüştü

AA - Haberler | Güncel
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Atun ile görüştü

KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun'un konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun'un konuşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Bakanlar Dönmez ve Atun, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Atun ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Atun ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Atun ile görüştü

AA - Son Dakika Haberleri

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