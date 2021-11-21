Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Atun ile görüştü
KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun'un konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.
KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun'un konuşması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Bakanlar Dönmez ve Atun, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.