Enerji sektöründe kadın yönetici sayısı artmalı

08.10.2019 15:07

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) destekleriyle Enerji Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenen 10.Türkiye Enerji Zirvesi, enerji piyasalarına yön verecek 20 farklı konuda yapılan oturumla öne çıktı. Erkek egemen bir sektör olarak öne çıkan enerji sektöründe kadın çalışanların daha da artmasının gerekliliği ve yaratacağı katma değerlerin gündeme getirildiği; 'Enerjiye Yön Veren Kadınlar' oturumu, zirve katılımcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Kadın Her Sektörde Çalışabilir…

Moderatörlüğünü EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş'ın yaptığı oturumun açılış konuşmasını OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk yaptı. Çalışma yaşamında 49'uncu, enerji sektöründe ise 39'uncu yılını kutlayan bir iş kadını olarak 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde böylesi bir oturumun gerçekleşmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Öztürk; "Benim iş yaşamım bir kadının her sektörde başarıyla çalışabileceğinin en büyük ispatıdır. Madeni yağ sektörüyle başlayan iş serüvenim her geçen gün farklı görev ve pozisyonlarla arttı ve büyüdü. Geçen süre içinde bu sektördeki kadın algısını yıktım, kadının sektöre katabileceği zenginlikleri ve farklılıkları ve hatta zenginlikleri elimden geldiğince projelerimize yansıtmaya çalıştım. Çünkü kadınlar erkeklerin gördüklerinden farklı şeyleri görebilir ve hatta günün sonunda bir şirkette üst düzey bir kadının varlığı şirketin kaderini dahi değiştirebilir" dedi. Yaptıkları projeler ve ürettikleri sosyal sorumluluk organizasyonlarında kadın algısını ve kadın bakışını uygulamaya çalıştığını belirten Öztürk, firmalarında çalışan kadın sayısının artmasından dolayı da mutlu olduğunu belirterek; "Yarın çok geç olmasın, çocuklarımıza, geleceğimize kulak vermeliyiz.

Kadın İstihdamının Azlığı Küresel Bir Sorun

Bir toplumun gelişmesi için kadına dair önyargıların yıkılması gerektiğini belirten, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş, dünya enerji sektöründe de kadın istihdamının çok az olduğuna dikkat çekerek; "Dünya'da da maalesef durum pek iç açıcı değil. Yani sektördeki kadın azlığı küresel bir sorun. Dünya'da sektörümüzde çalışan kadın oranı %19, kadın yönetici oranı ise %1. Bu farkın ortadan kalkması için dünyada da ülkemizde de olumlu adımlar da atılıyor. Anayasada önemli değişiklikler yapılı ama özel sektördeki firmalarımızın da bu anlamda adımlar atması gerekiyor. Zira ben enerji sektöründe kadın liderler, yöneticiler arttıkça başarının daha da artacağını inanıyorum" dedi.

Enerji Sektörü Kadınları İçin Fırsat Olabilir…

"Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin 'Enerjiye Yön Veren Kadınlar' oturumunun konuşmacılarından Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin yaptığı konuşmada, sektördeki kadın sayısının azlığının aslında fırsata da dönüşebileceğine dikkat çekti.Edin, "Enerji sektörü çok eski bir sektör değil özellikle özel sektör geçmişi 15-20 yıla dayanıyor. Bu yüzden bu sektördeki kadın azlığı aslında kadınlarımız için avantaja hatta fırsata da dönüşebilir. Kadınlarımız bunu fırsata dönüştürebilir. Ama maalesef kadınlarımız bu sektöre çok ilgi göstermiyor. Aslında enerji sektörünün erkeklere has bir sektör olmadığının görülmesi ya da gösterilmesi gerekiyor. Bu da bizim gibi bu sektörde olan, çalışan kadınlara daha da ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Bu algı kırılırsa ben yakın zamanda sektöre çok fazla kadının katılım göstereceğine hatta üst düzey yöneticinin daha da artacağına inanıyorum."

Önyargılar Kırılmalı, Kadın Enerji sektöründe Olmalı…

Türkiye enerji piyasasının ilk ve tek 'En büyük Aile Buluşması' olan bu zirvenin 'Enerjiye Yön Veren Kadınlar' oturumunun son konuşmacısı olan Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise; şirket olarak sektörde kadın sayısının artması konusunu sahiplendiklerini belirterek, "Firmamızda oransal olarak kadın çalışanlarımız her yıl giderek artıyor. Bunun yanı sıra, genç kızlarımıza burs veriyor ve hatta bursla kalmayıp onlara mentorlük da veriyoruz. Böylece onları iş dünyasına da hazırlıyoruz. Çünkü gördüğümüz bir diğer sorunda kadınların iş dünyasında kalış süresinin azlığı. Yani kadınlarımızın daha dayanıklı olması gerekiyor. Bunun için de özel projeler, eğitimler düzenliyoruz. Biliyoruz ki kadının yaratacağı sinerji sayesinde yaratacağı katma değer de artacaktır. Ama yaptığımız çalışmalar sonrası gördük ki bunlar yeterli değil. Çünkü daha da gençlere eğilmek gerek. Kızlarımızın mühendis olabileceklerini kendilerine, ailelerine iyi anlatmak gerekiyor. Bu iş birazda sabır istiyor. Önyargıları kırmak gerek, iyi rol modeller bulmak gerek. Ama dediğimiz gibi bunu biz hedef haline getirdik, büyük bir gayretle bu konuya eğiliyoruz."

Enerji piyasalarındaki kamu ve özel kuruluşların üst düzey isimlerini buluşturan 10. Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında gerçekleşen oturum, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin'in şu önemli çağrı ve temennisiyle son buldu: " Kadınlar olarak daha talepkar ve daha serbest düşünmeliyiz, önyargılardan, iş hayatında erkeklerin yaptığı işlerden geri durma gibi öğretilerden kurtulmalıyız. Ancak bu anlayış sektör tarafından da desteklenmeli. Bu nedenle böylesi bir zirvede 'Enerjiye Yön Veren Kadınlar' başlığında bir oturumun olması bile çok mutluluk verici. Ama yetmez ben bu vesileyle sektördeki oyunculara bir çağrıda bulunmak ve yönetim ve idari kadrolarında kadın yönetici olması noktasında ortak bir karar alırlarsa ve bunun altına imza atarlarsa sektörün geleceği daha da güzelleşecektir."

Kaynak: Bültenler