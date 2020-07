Endüstriyel reklamcılık sektörü 20 yılda 9.1 milyar dolarlık bir dev oldu Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) liderliğinde, Türkiye'deki endüstriyel reklamcılık sektörü hızla büyümeye devam ediyor.

Yıllık hacmi 9.1 milyar dolara çıkan sektör 125 bin kişilik dev bir istihdam ordusu haline geldi. 20. yaşını kutlayan ARED'e göre endüstriyel reklamcılık artık teknolojiyle büyüyecek.

Türkiye'de 125 bin kişilik istihdam ordusunu temsil eden Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) 20. yaşını kutluyor. 2020 itibariyle 9,1 milyar dolarlık dev bir sektörü temsil eden ve 20 yıl boyunca yaratıcılık ve inovasyonun öncüsü olmayı hedefleyen ARED, sektörün ihtiyaç duyduğu desteği de artırarak sürdürdü.

Derneğin adı güncellendi

20. yıl kutlamalarını salgın nedeniyle online olarak gerçekleştiren ARED, kuruluşundan bu yana görev yapmış tüm başkanlarla birlikte Türkiye'de açıkhava ve endüstriyel reklamcılığın geçmişini konuştu. Teknolojideki gelişmelerle orantılı olarak tabelacılık mesleğinin evrilmesi üzerine ARED, sektörün alt faaliyet alanlarını güncelledi. İlgili resmi kuruluşlarla mesleki standartları oluşturdu ve sektörün yeni adını 'Endüstriyel Reklamcılık' olarak tanımladı. Bu faaliyetlerin ışığında, kuruluşundan 20 yıl sonra adını Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği olarak güncelledi.

Teknolojiyle büyüyecek

Türkiye'de kısa zamanda teknolojik gelişimle rekabetçi sektörlerden biri haline gelen endüstriyel reklamcılığın her geçen gün büyüdüğünü belirten ARED Başkanı Ahmet Özdemirel şöyle konuştu: "Sektörümüz aslında hayatın her alanında var olan gizli bir kahraman. Şehir mobilyalarından petrol istasyonlarına, ATM'lerden fuarlara, esnaf tabelasından yönlendirme panolarına kadar hayatın her alanına dokunuyoruz. ARED olarak 20 yılda sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı hedefledik. 2020 itibariyle 9,1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan sektör için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Endüstriyel reklamcılığın da teknolojiyle büyüyeceğini ve dijital ekranlarla birlikte gelişeceğini biliyor ve sektöre yönelik gelişimi bu alanda artırmayı hedefliyoruz."

ARED 20 yılda neler yaptı?

Sektörü ilk günden bugüne temsil eden tek dernek olan ARED, 2006 yılından bu yana çeşitli üniversite ve liselerde sektörün iş alanlarına yönelik bölümler açtı. Bu bölümlere; atölyelerin kurulması, öğrencilerine burs verilmesi, teorik ve uygulamalı dersler yapılması, firmalara ve FESPA Eurasia Fuarı'na geziler düzenlenmesi, öğrencilere staj imkanı sağlanması ve mezun olduklarında sektörde istihdam edilmeleri, ayrıca öğretmenlere de hizmetiçi eğitimler düzenlenmesi konularında destek vermeye devam ediyor. Eğitime verdiği önemi her fırsatta vurgulayan ARED, sektör temsilcilerinin talep ettiği, ihtiyaç duyduğu teorik ve uygulamalı, sektörel veya kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenliyor. Ayrıca 6 yıldır düzenlediği ARED Ödülleri Yarışmasıyla sektör firmalarına örnek teşkil edecek çalışmaları kamuoyuyla buluştururken, son 2 yıldır sektörün potansiyel nitelikli ve yenilikçi genç yeteneklerini de ödüllendiriyor.

Türkiye genelindeki 29 ilde ve K.K.T.C.'de temsilcilikleri bulunan ARED'in, Türk iş dünyası derneklerinin çatı kuruluşları olan TÜRKONFED ve SEDEFED ile sektörü uluslararası arenada temsil etmek amacıyla uluslararası dernek ve federasyonlardan FESPA, ESF ve ISA'ya üyeliği bulunuyor.

Sektör fuarının ortağı

ARED, üyesi olduğu uluslararası federasyon FESPA (The Federation of Screen and Digital Printers Associations - Serigrafi ve Dijital Baskı Dernekleri Federasyonu) ortaklığıyla, ilki 2013 yılında gerçekleşen FESPA Eurasia Uluslararası Geniş Format Dijital Baskı, Serigrafi Baskı, Tekstil Baskı ve Endüstriyel Reklam Fuarı'nı her yıl Aralık ayında İstanbul'da düzenliyor.

FESPA Eurasia Fuarı katılımcı ve ziyaretçilere, sadece ürünlerin sergilendiği bir fuar yerine, dünyada sektörle ilgili son gelişmeleri takip edebilecekleri, eğitim alabilecekleri, vizyonlarını ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, yeni bilgiler öğrenebilecekleri doğru içerikler, interaktif seminerler, workshoplar ve canlı etkinliklerle desteklenmiş bir platform sunuyor. Sektörün en büyük fuarı FESPA Eurasia 2020, 3-6 Aralık 2020'de, İstanbul Fuar Merkezi (IFM)'nde düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler