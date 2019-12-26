Endonezyalı badminton antrenöründen Türk antrenörlere eğitim

26.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:57

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik: Aohmad Hamad ile Türk badmintonuna hizmet etmek amacıyla yeniden bir araya geldik

Aohmad Hamad: Bir şeyler öğrenmek için çabalayan antrenörlere eğitim vermek benim için de ayrıcalıktır

ANKARA, - Türkiye Badminton Federasyonu'nun düzenlendiği 4'üncü ve 5'inci Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu ve Antrenör Gelişim Semineri, federasyonun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başladı. Federasyon Başkanı Murat Özmekik'in daveti üzerine, Endonezya'nın dört büyük kulübünden biri olan Mutiara'nın antrenörü Umar Aohmad Hamad, badminton antrenörlerinin eğitimi için Türkiye'ye geldi.

Kaynak: DHA