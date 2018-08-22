Endonezya Tutuklu 15 Filipinli Kaptanı İade Etti

Endonezya karasularında izinsiz balık avlama gerekçesiyle tutuklanan 15 Filipinli tekne kaptanı iade edildi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından (DFA) yapılan açıklamada, Endonezya karasularında izinsiz balık avlama gerekçesiyle tutuklanan 15 Filipinli tekne kaptanının iade edildiği bildirildi. Açıklamada, Endonezya'da izinsiz kalan 5 Filipinli'nin de Manado şehrinde bulunan Filipinler Başkonsolosluğuna dün teslim edildiği belirtildi.

DFA, kaptanların yasadışı balık avladıkları gerekçesiyle tutuklandıktan ve beş aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Başkonsolosluk yetkililerine teslim edildiğini kaydetti. Filipinler Başkonsolosu Oscar Orcine, "Tekne kaptanları Filipinler'e gitmek üzere buradan ayrılmadan önce, hapishanedeyken onlara iyi davranıldığı için minnettar olduklarını dile getirdiler" dedi. Orcine, tekne kaptanları Filipinler'e geri dönmek üzere uçağa binmeden önce onlara 100'er dolarlık yardım yapıldığını söyledi. Başkonsolos, diğer beş kişinin serbest bırakılması için Endonezya makamlarıyla başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, bu kişilerin de evlerine geri gönderildiğini sözlerine ekledi. - MANILA