Endonezya'da Kanlı Seçim: Polisle Çatışan En Az 6 Gösterici Hayatını Kaybetti
Endonezya'da devlet başkanlığı resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkent Cakarta'da çıkan olaylarda en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'da devlet başkanlığı resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkent Cakarta'da çıkan olaylarda en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Seçimi kaybeden Büyük Endonezya Hareketi Partisi Genel Başkanı Prabowo Subianto taraftarları salı akşamı polisle çatıştı, çıkan olaylarda 200'den fazla kişi yaralanırken, Ulusal Polis ekipleri sözcüsü Dedi Prasetyo en az 20 göstericinin de gözaltına alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com