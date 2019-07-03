En sıcak Haziran Avrupa'da nasıl bir kirliliğe yol açtı?

Haziran ayında özellikle de Orta Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar, ölümcül hava kirliliğine yol açan maddelerin yoğunlaşmasına neden oldu.

Avrupa Uzay Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus Atmosfer Gözlem Programı, ozon seviyelerinin hafta boyunca nasıl değişim gösterdiğine dair görseli euronews ile paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle