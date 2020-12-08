'En küçük' kadın esnaf kepenk kapattı, yardımına komşusu yetişti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan boyu 1 metre 20 santimetre olan Selda Çetinkaya, bir yıl önce büyük umutlarla açtığı iş yerini korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerinin azalması üzerine kapatmak zorunda kaldı. Kendisi gibi doğuştan boy kısalığı olan iki çocuk annesi çaresiz kadının yardımına komşusu yetişti.

Eşinden 4 yıl önce ayrılan ve kendisi gibi doğuştan boy kısalığı bulunan iki kızına hem annelik hem de babalık yapan 34 yaşındaki Selda Çetinkaya memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir yıl önce çiğ köfte, ızgara köfte ve çay sattığı bir iş yeri açtı. İlk aylarda iyi olan kazancı korona virüs salgınının da etkisiyle azalan genç kadın, bu duruma daha fazla dayanamayarak iş yerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Biri skolyoz hastası olan 9 ve 12 yaşlarındaki kızlarının eğitimi ile yaşlı annesi için ayakta kalıp çalışması gereken komşusunun bu durumunu gören aynı sokaktan Fatih Alkoç kendisine ait kombi servisinde çalışmayı teklif etti. Alkoç'un iş yerinde çalışmaya başlarken sonlanmasını umutla beklediği salgının ardından yeniden kendi işinin başına geçmeyi hayal eden Çetinkaya, "İnşallah salgın geçer. Ben de dükkanımı yeniden açarım" dedi.

Dayanışma örneği gösteren Alkoç ise, "Selda şu anda bizimle beraber çalışıyor. İnşallah ilerleyen günlerde işlerin düzelmesiyle onu kendi iş yerinde görmek istiyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı