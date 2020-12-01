En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

01.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:17
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fon", yüzde 0,35 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,31 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fon", yüzde 0,35 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,31 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6541821,00
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0429700,35
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,6484290,31
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0252360,27
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0271340,23
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0371690,22
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,5983410,21
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0286550,17
Aura Portföy Değ. Fon0,7618400,12
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,7082950,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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