En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fon", yüzde 0,35 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,31 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.