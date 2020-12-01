En fazla kazandıran yatırım fonları
01.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:17
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fon", yüzde 0,35 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,31 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fon", yüzde 0,35 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,31 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,654182
|1,00
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042970
|0,35
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,648429
|0,31
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025236
|0,27
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027134
|0,23
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037169
|0,22
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,598341
|0,21
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,028655
|0,17
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,761840
|0,12
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,708295
|0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500