En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,69 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,48 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,36 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.