En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,86 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,86 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014720 0,86 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018370 0,86 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027772 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054884 0,06 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070926 0,06 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052311 0,04 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048452 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049550 0,04 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050548 0,03 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054432 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara