Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF821,991036-0,58
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052367-0,54
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,096688-0,36
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,075907-0,36
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,875655-0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043171-1,88
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,029620-1,45
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,033635-1,18
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,997731-0,98
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,929992-0,97
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,009089-1,54
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu180,348577-1,12
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,063928-0,98
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,104498-0,88
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,987700-0,75
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,529992-0,44
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,027018-0,39
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,080222-0,39
Aura Portföy Değ. Fon0,819834-0,34
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,927521-0,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,936065-1,25
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,221562-1,23
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,984316-1,17
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,842401-1,14
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,063652-1,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,106483-1,30
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,067113-1,26
İş Portföy Altın Fonu0,051717-1,26
Fiba Portföy Altın Fonu0,039436-1,26
Garanti Portföy Altın Fonu0,132405-1,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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