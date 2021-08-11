Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|821,991036
|-0,58
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052367
|-0,54
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,096688
|-0,36
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,075907
|-0,36
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,875655
|-0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043171
|-1,88
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,029620
|-1,45
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,033635
|-1,18
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,997731
|-0,98
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,929992
|-0,97
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,009089
|-1,54
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|180,348577
|-1,12
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,063928
|-0,98
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,104498
|-0,88
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,987700
|-0,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,529992
|-0,44
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,027018
|-0,39
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,080222
|-0,39
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,819834
|-0,34
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,927521
|-0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,936065
|-1,25
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,221562
|-1,23
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,984316
|-1,17
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,842401
|-1,14
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063652
|-1,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106483
|-1,30
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067113
|-1,26
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051717
|-1,26
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039436
|-1,26
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132405
|-1,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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