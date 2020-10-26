En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,33 ile "Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)F", yüzde 1,15 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,11 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,33 ile "Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)F", yüzde 1,15 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,11 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,179806 -1,33 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,378139 -1,15 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,306425 -1,11 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,073879 -1,11 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,579904 -1,08 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,968019 -1,07 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,206317 -1,05 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031247 -0,98 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069424 -0,93 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082564 -0,93 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara