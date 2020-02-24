En fazla kaybettiren yatırım fonları

24.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:26

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,68 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 86,537933 -1,68 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,048340 -1,51 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014627 -0,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074933 -0,77 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,560087 -0,75 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224384 -0,59 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,794699 -0,57 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021834 -0,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084229 -0,53 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086242 -0,45

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)