En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,79 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,79 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014128 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,043150 -0,79 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019686 -0,77 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040964 -0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071770 -0,64 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018411 -0,64 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010669 -0,63 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029638 -0,63 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032995 -0,62 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069678 -0,61 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA