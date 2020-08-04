En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,81 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,63 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,81 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,63 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075272 -2,81 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113908 -2,66 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,077516 -2,63 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080627 -2,53 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115279 -2,52 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,084364 -2,47 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,090580 -2,42 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040445 -2,39 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034419 -2,32 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034052 -2,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA