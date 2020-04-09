En fazla kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,30 ile "Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,28 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,30 ile "Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,28 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032953 -1,71 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010451 -0,30 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075990 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017605 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016493 -0,21 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017520 -0,19 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017156 -0,19 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016342 -0,18 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017905 -0,17 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018109 -0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA