En fazla kaybettiren BES fonları

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,65 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,08 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" ve "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034754 -1,65 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035460 -1,09 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,132746 -1,08 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030987 -1,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,068498 -0,95 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,124025 -0,91 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,067209 -0,91 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,092636 -0,90 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,029798 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,143800 -0,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA