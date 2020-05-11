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Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu

Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
11.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:14

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada yapılan araştırmaya göre en değerli 10 oyuncu arasından en çok değer kaybını Lionel Messi yaşayacak. Şubat 2020'de değeri 175 milyon Euro olan Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri 127 milyon Euro'ya, ligin tamamlanması durumda ise 134 milyon Euro'ya gerileyecek.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla futbol dünyası büyük bir kayıp yaşıyor. Maçların oynanmaması nedeniyle oyuncuların değerleri de düşüşe geçti.

KPMG Football Benchmark ekibi de oyuncuların dünyanın en değerli 10 oyuncusunun değer kaybını araştırdı. 'Ligler tamamlanmazsa kayıp ne olur?' ve 'Ligler tamamlanırsa kayıp ne olur?' senaryoları üzerinden yapılan araştırmada yüzde olarak en çok değer kaybı yaşayacak oyuncu Lionel Messi oldu.

MESSI'NİN ARDINDAN DE BRUYNE

Şubat 2020'de değeri 175 milyon euro olan Lionel Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri yüzde -27.5 gerileyerek 127 milyon euroya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise Arjantinli yıldızın değeri yüzde -23.2 gerileyerek 134 milyon euro olacak.

Lionel Messi'nin ardından değeri en çok düşen isim Kevin de Bruyne oldu. Manchester City'de forma giyen Belçikalı oyuncunun Şubat 2020'de değeri 130 milyon euro gösteriliyordu. Eğer Premier Lig'in iptal edilmesi halinde de Bruyne'nin değeri yüzde -24.0 gerileyerek 99 milyon euroya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise 29 yaşındaki oyuncunun değeri yüzde -14.0 gerileyerek 112 milyon euro olacak.

NEYMAR VE MBAPPE DEĞER KAYBETTİ

PSG'de forma giyen ve dünyanın en değerli iki oyuncusu olan Neymar ve Kylian Mbappe, en çok değer kaybeden üçüncü ve dördüncü konumunda bulunuyor. 175 milyon euro değeri olan Neymar, Ligue 1'in iptal edilmesinin ardından değeri yüzde -21.7 düşerek 137 milyon euro oldu. 225 milyon Euro'luk Kylian Mbappe'nin ise bonservis değeri yüzde -21.5 gerileyerek 177 milyon euroya geriledi.

İşte korona virüs salgınından dolayı en değerli 10 oyuncu kayıpları şöyle:

Oyuncu Şubat 2020 Değeri (Euro) Lig İptal Edilirse (Euro) Lig Tamamlanırsa (Euro)

Lionel Messi (Barcelona) 175 milyon 127 milyon (-27.5) 134 milyon (-23.2)

Kevin De Bruyne (M.City) 30 milyon 99 milyon (-24.0) 112 milyon (14.0)

Neymar (PSG) 175 milyon 137 milyon (-21.7) -

Kylian Mbappe (PSG) 225 milyon 177 milyon (-21.5) -

Mohamed Salah (Liverpool) 155 milyon 124 milyon (-19.8) 131 milyon (15.6)

Sadio Mane (Liverpool) 141 milyon 116 milyon (-17.3) 123 milyon (-12.9)

Harry Kane (Tottenham) 135 milyon 112 milyon (-16.7) 117 milyon (-13.0)

Raheem Sterling (M.City) 150 milyon 129 milyon (-13.8) 134 milyon (-10.5)

Jadon Sancho (Dortmund) 139 milyon 121 milyon (-13.4) 127 milyon (-8.5)

Marcus Rasford (M.United) 109 milyon 96 milyon (-11.4) 101 milyon (-6.7)

Kaynak: İHA

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