En Çok Ben Bilirim: Nsakala vs. Oğuzhan

"En çok ben bilirim"in bu bölümünde, Beşiktaşlı oyuncular Fabrice Nsakala ve Oğuzhan Özyakup karşı karşıya geldi. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne oldu.