En Çok Ben Bilirim: Nsakala vs. Oğuzhan
04.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:17
"En çok ben bilirim"in bu bölümünde, Beşiktaşlı oyuncular Fabrice Nsakala ve Oğuzhan Özyakup karşı karşıya geldi. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne oldu.
"En çok ben bilirim"in bu bölümünde, Beşiktaşlı oyuncular Fabrice Nsakala ve Oğuzhan Özyakup karşı karşıya geldi. İkilinin hem zamanla hem de birbirleriyle olan rekabeti, keyifli anlara sahne oldu.
Kaynak: Dugout