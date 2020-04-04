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Gençlerbirliği, Kayseri, Futbol, Spor

En az gol yiyen takım Gençlerbirliği

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı, ligde en az gol yiyen takım oldu.

04.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:03
En az gol yiyen takım Gençlerbirliği

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı, ligde en az gol yiyen takım oldu.

Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ligde geride kalan 17 haftada sadece 6 gol yedi. Rakip filelere 37 gol atan Kırmızı-Siyahlılar 13 takım arasında en az gol yiyen takım olmayı başardı.

Kayseri Gençlerbirliği, 3.haftada Dudulluspor'dan 1 gol, 8.haftada 7 Eylül Gençlikspor'dan 3 gol, 10.haftada İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor'dan 1 gol ve 16.haftada Dudulluspor'dan 1 gol yedi. Kırmızı-Siyahlılar 9 maçta ise gol kalesini gole kapattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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