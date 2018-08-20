Emtia Piyasaları – Küresel Büyüme Endişeleriyle Gerileyen Petrol Fiyatları Yeniden Yükselişte

–Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişelerinin ardından toparlanarak yükselişe geçti.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.72 artışla varil başına 72.35 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.24 artışla 66.07 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise ticaret görüşmelerinin yuanı güçlendirmesiyle arttı

Gümüş yüzde 0.33 artışla 14.68 dolardan, altın yüzde 0.68 artışla 1,192 dolardan, bakır yüzde 1.08 artışla 2.657 dolardan, platin yüzde 2.03 artışla 793.1 dolardan, paladyum yüzde 2.47 artışla 899.5 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 235 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya yükseldi. - İstanbul